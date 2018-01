Antoni Domènech (1952-2017). Libro de Sin Permiso

Sin Permiso ha editado 8 libros en PDF de libre circulación electrónica desde mediados de 2012. Los temas han sido Grecia, Egipto, un libro de Ernest Mandel y 5 sobre la Renta Básica incondicional. Este noveno que ahora presentamos tiene un significado especial para nosotros porque está dedicado al que fue editor general desde la creación de la revista, ahora hace casi 13 años, hasta su muerte: Antoni Domènech.

Toni firmó en solitario o con otros autores y autoras 132 artículos o entrevistas en la versión electrónica de la revista. Una parte no muy extensa son artículos académicos si bien debían tener una conexión con la política para ser publicados en Sin Permiso, firmados algunos con María Julia Bertomeu que fue su compañera los últimos 17 años y componente también del comité de redacción; otra buena parte de este centenar largo de artículos son de coyuntura política escritos en su gran mayoría con los otros editores, normalmente con Gustavo Buster y Daniel Raventós. Y otra gran proporción se trata de entrevistas y artículos firmados en solitario.

Los criterios por orden de preferencia a la hora de seleccionar los textos del libro que ofrecemos a continuación han sido:

1) Artículos o entrevistas que firmaba solamente Antoni Domènech. Este grupo conforma la gran mayoría de este libro.

2) Algún escrito que firmó con otra u otras personas.

3) Solamente hemos incluido una nota editorial, de las muchas que firmó, por tratarse precisamente de su último escrito publicado en Sin Permiso muy pocos días antes de su muerte.

4) Finalmente, también reproducimos los obituarios que hemos publicado en Sin Permiso.

Toni dio una especial importancia a la puesta en marcha de esta revista. Con este propósito realizó, entre otras actividades junto a otros miembros del comité de redacción, viajes a distintos lugares de América Latina, de Europa y del Reino de España para contactar con personas que pudieran estar motivadas para la creación de Sin Permiso. La gestación fue larga. Escribimos en la Presentación de las intenciones de Sin Permiso:

“Para los promotores de Sin Permiso la república, la democracia y el socialismo no son ideales académicos desencarnados, sino veteranas tradiciones encarnadas en luchas populares que, no por derrotadas una y otra vez, han dejado de arraigar en nuestros respectivos países y de decantarse históricamente en ellos en formas particularmente ricas y complejas, nunca desprovistas de lecciones y de relevancia universales. Honrar lo mejor de esas tradiciones, tratando de ponerlas a la altura de los tiempos, no es el menor de los propósitos de Sin Permiso.”

Y entre los varios propósitos fundacionales de la revista estaba que fuera completamente militante, sin ningún tipo de subvención pública ni privada, sin que nadie cobrase absolutamente nada (ni editores, ni traductores, ni colaboradores de cualquier tipo). Desde hace mucho tiempo puede leerse esta párrafo, redactado por Toni, debajo de todos los artículos publicados:

“Sin Permiso electrónico se ofrece semanalmente de forma gratuita. No recibe ningún tipo de subvención pública ni privada, y su existencia sólo es posible gracias al trabajo voluntario de sus colaboradores y a las donaciones altruistas de sus lectores y lectoras.”

En Sin Permiso, desde aquel 2005 de su fundación, nadie ha recibido ninguna asignación económica por su aportación del tipo que haya sido. Y ya se han editado casi 11.000 artículos de muchísimos centenares de autores y autoras. Sin interrupción: semana tras semana.

Algo de lo que Toni se sentía especialmente orgulloso era de la gran cantidad de traductores y traductoras que se habían ofrecido y se siguen ofreciendo a colaborar gratis et amore con nuestra revista. El mismo Toni, con su nombre o con alguno de los hasta ¡6 pseudónimos! que llegó a utilizar, realizó una multitud de traducciones del alemán, italiano, inglés y francés.

Decir que Sin Permiso sin Toni es diferente se trata de una obviedad. Su persona no puede ser sustituida por razones que apuntarlas sería ofender la inteligencia de nuestros lectores y lectoras. Es cierto que meses antes de su muerte el 17 de septiembre de 2017, ya gravemente enfermo, había tenido que suprimir casi completamente su actividad académica y publicística. Y su dedicación a Sin Permiso también se resintió drásticamente, como no podía ser de otra manera.

La muy amplia selección de textos que aquí ofrecemos de Antoni Domènech suponen una buena panorámica de su pensamiento político y filosófico. Al fin y al cabo, se trata de una muestra muy representativa de su producción intelectual a lo largo de los últimos 15 años de su vida.

Este libro es pues un pequeño homenaje a la memoria y obra de Toni que deseamos disfruten los lectores y lectoras de Sin Permiso.

Enero, 2018