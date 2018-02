La escuela catalana como terreno de batalla del 155

Después de la intervención de la Generalitat con el art.155 y de las elecciones de diciembre, el PP y C's, coreados por la prensa de Madrid, se han lanzado a una carrera de iniciativas para modificar la política lingüística establecida en Catalunya hace ya 35 años, en especial en el sistema escolar.

Nadie ignora que esta carrera es un episodio de la pugna entre el PP y C's por hegemonizar la derecha, por ganar votos (no tanto en Catalunya, como veremos) sino en el resto del Estado.

Sea cual sea el resultado de esta pugna, lo cierto es que las vacilaciones de la izquierda ante esta ofensiva condenan las posibilidades de una alternativa a la derecha neoliberal. Es necesario, por tanto, que las fuerzas democráticas y progresistas comprendan la naturaleza de esta ofensiva y tomen una posición clara y contundente, evitando la trampa del nacionalismo español.

Qué es la inmersión lingüística

La política lingüística de la Generalitat se estableció en la Llei de Normalització Lingüística (LNL) de abril de 1978, modificada por la Llei de Política Lingüística (LPL) de enero de 1998. Estas leyes tenían como objetivo revertir el proceso de minorización (es decir, expulsión de los ámbitos públicos) a que ha sido sometido el catalán desde el s. XVIII, y particularmente bajo el franquismo.

Se trataba de asegurar a los ciudadanos de Catalunya la posibilidad de interactuar con la administración y, en general, vivir indistintamente en catalán o en castellano.

En el sistema escolar, el objetivo es que el alumno llegue al pleno dominio de ambas lenguas.

La inmersión lingüística es definida por la Llei d'Educació de Catalunya (art.15) como una estrategia para asegurar el uso intensivo del catalán, con objeto de garantizar “su función como lengua de referencia y de factor de cohesión social”. De hecho, se trata de un método habitual en el aprendizaje de las lenguas modernas: usar la lengua desde el primer momento.

Y lo cierto es que la política lingüística de la Generalitat goza de un respaldo muy amplio en Catalunya. La aprobación de la LNL fue casi unánime, y la inmersión tuvo desde el primer momento una acogida positiva.

Tuve ocasión de vivir la puesta en marcha de este sistema en un barrio del extrarradio de Sabadell, en los años 80. No había allí ningún catalanohablante. Las maestras que dieron el primer paso eran mayormente de lengua castellana. Y se hizo totalmente de acuerdo con los padres y madres. En aquel momento presidía la AMPA un sindicalista, el padre del hoy diputado Joan Mena. No nos guío ninguna consideración identitaria: el objetivo era dar a nuestros alumnos la posibilidad de romper las barreras de la exclusión y de enfrentarse al mundo en igualdad de oportunidades.

Así lo ha entendido la mayoría de la población de origen inmigrante, muchos sectores de la cual nunca llegarían a hablar y apenas a entender el catalán de otra forma, pues sabe que el dominio del catalán mejora las posibilidades en el mundo laboral y permite ampliar el ámbito de relación social.

Por esto, a pesar de que Ciudadanos ha hecho bandera de la cuestión lingüística desde su nacimiento, la contestación ha sido muy limitada.

Lo que divide

La presión combinada del PP y C's se ha centrado en animar a las familias a exigir más horas de castellano. La LOMCE de Wert estableció ayudas de 6.000 euros para que los que quisieran escuela en castellano se pagasen una privada: en tres años se presentaron sólo 370 solicitudes, de las cuales se consideraron “justificadas” 130... Ni siquiera la escuela privada mostró entusiasmo alguno. Y ahora el Tribunal Constitucional acaba de echar abajo esta disposición por invasión de competencias.

Ahora el Gobierno del PP especula con “la casilla” en nombre de la libertad de los padres a elegir el idioma de enseñanza, pero duda de su eficacia jurídica, pues según la Llei d'Ensenyament de Catalunya tal casilla sólo podría usarse para pedir un apoyo más individualizado.

Entretanto el PP habla de presentar una moción al Parlament para que en cada municipio haya una escuela donde la lengua de aprendizaje sea el castellano, pero esto es ya pura propaganda, pues la ley establece con toda claridad que los alumnos no han de ser separados en centros ni grupos clase diferentes por razón de lengua (LNL art.14; LPL art.21). De hecho, ésta es la clave del sistema, no el método de inmersión, y en ello el acuerdo es muy amplio. Ni siquiera el PSC, que ha aceptado la imposición del 155, lo pondría en duda. Y es que podemos diferir a la hora de dar salida a la demanda de soberanía, pero no aceptaremos que se intente dividir a nuestro pueblo por la lengua. No es la lengua ni la inmersión lingüística lo que divide a la gente, como pretenden C,s y el PP, son ellos quienes utilizan la excusa de la lengua para dividir y enfrentar.

Por estas razones cabe pensar que la campaña del PP y de C’s tiene otros objetivos. Uno de ellos es intentar mantener agrupados al funcionariado que depende de la administración central (desde jueces hasta guardias civiles) y a los que votaron C's en diciembre. Es cierto que un sector de la población se siente excluido y tiende a identificar burdamente a los catalanohablantes con la élite del poder, pero no es menos cierto que la historia demuestra que las clases populares no han conseguido avance alguno de la mano de tales “salvadores”. Ha habido avances cuando en nuestros barrios y poblaciones se han levantado movimientos y organizaciones por objetivos democráticos y sociales, obviando las diferencias de lengua y cultura, y nuestro pueblo lo sabe.

El principal objetivo, pues, sería ganar fuerzas fuera de Catalunya, agitando una vez más el espantajo del separatismo, y ello sería más sencillo cuanto más titubeante se muestre la izquierda.

Desgraciadamente parece ser el caso del PSOE. Si bien sus portavoces se han distanciado de las referencias a “la casilla”, la prensa detalla las palabras de Lambán, García Page y Fernández Vara en favor de la “libertad de elección de los padres”.

Y otros hablan de revisar el uso de las lenguas a propósito del fomento del inglés... y acercándose así a las propuestas de C's.

Por este camino, y sea cual sea el desenlace de la pugna entre el PP y C's, la posibilidad de echar del gobierno a la derecha parece alejarse día a día.

No es fácil combatir la agitación nacionalista de la derecha, pero hacerlo es condición indispensable para levantar una alternativa frente a ella. No basta con denunciar la corrupción, los crecientes ataques a las libertades, la precariedad laboral o la pérdida del poder adquisitivo de las pensiones: hay que defender las libertades nacionales de Catalunya, Galicia o Euskadi si queremos la libertad de todos.