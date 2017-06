“Mi deber es que la gente salga con la sensación de que no está sola”. Entrevista

Presentado con el lema “Si Ken Loach o Mike Leigh hiciesen música, serían Billy Bragg”, el gran cantautor inglés actuó en Madrid el pasado 30 de mayo clausurando el festival LaborArte, una iniciativa de la Organización Internacional del Trabajo. En esta entrevista con Barbara Ellen, publicada poco antes de las últimas elecciones británicas, se explaya sobre música y política. S P

Billy Bragg, 59 años, músico, escritor, presentador y activista de izquierdas, estuvo al frente del movimiento de Red Wedge [literalmente “Cuña Roja”, deseoso de promover los ideales laboristas entre los aficionados musicales más jóvenes] en los años 80 con Paul Weller, entre otros. Entre los álbumes de Bragg se cuentan Talking With the Taxman About Poetry, y Shine a light, con Joe Henry. Desde 2010 ha contribuido a ocuparse del escenario Left Field en el Festival de Glastonbury. Su nuevo libro, Roots, Radicals and Rockers: How Skiffle Changed the World, explora la historia que hay detrás del éxito en las listas de Lonnie Donegan en 1955 (con Rock Island Line de Lead Belly) y cuenta cómo el “skiffle” abrió camino a la nueva era de música dirigida por la guitarra de grupos como los Beatles y los Rolling Stones.

¿Fue el libro un trabajo de amor?

Es algo en lo que siempre he estado interesado. Ya se ha peinado la mayor parte de la historia del pop británico, pero al “skiffle” no se le ha concedido la atención que merece.

El “skiffle”, que utiliza tablas de lavar como instrumentos, casi se ha convertido en una broma, pero en su momento fue revolucionario…

En aquel entonces, nadie creía que pudiera convertirse en estrella del pop. Lonnie Donegan transmitió las ideas más revolucionarias impartidas a la juventud británica: no tenías que ser músico y no tenías que ser norteamericano. Van Morrison tenía 12 años en aquella época y ya era consciente de Rock Island Line, pero no se habría imaginado cantando canciones así más de lo que se habría imaginado volando a la luna. Tal como me dice Van Morrison en el libro, fue Donegan el que abrió la puerta.

Mencionas las semejanzas entre “skiffle” y “punk”, el espíritu del háztelo tú mismo...

Mi experiencia en el “punk rock” fue realmente útil para comprender de qué modo el “skiffle” daba poder a la gente. Para mí, fue ver a The Clash en la gira de Rock Against Racism [1978] y darme cuenta de que mi generación iba a definirse en términos de oposición a la discriminación de toda clase. En eso basé mi teoría acerca de cómo la música puede contribuir al proceso de cambio, aunque sólo el público puede llevarlo a cabo. La música no tiene de por sí capacidad de cambio, aunque puede proporcionarte una perspectiva diferente y eso es también cierto de las canciones de amor. Puedes estar pasando el peor trago porque te han roto el corazón y oír Tracks of My Tears, de Smokey Robinson, y es como si te hubiera estado leyendo el correo.

¿Te resistes a que te pinten como un personaje izquierdoso de tebeo?

No, ya me he hecho la cama y estoy feliz de echarme en ella. En parte es culpa mía por ir a Question Time más que a Later… With Jools Holland [programas de la televisión británica], pero creo que si te ofrecen una plataforma, tienes que aprovecharla.Creo que es más justo hablar de canciones de actualidad que de canciones políticas. Si no, desanimarás a los artistas jóvenes porque piensan que tienen que saberlo todo de política, lo cual no es verdad: no tienen más que escribir sobre la presión a la que están sometidos.

Cuando la London Philharmonic Orchestra interpretó su nueva letra de la Oda a la Alegría de Beethoven en 2009, le estrechaste la mano a la Reina para complacer a tu madre…

Cuando eres “Billy Bragg”, tienes que hacer cosas que confunden a la gente que te encasilla. Estrecharle la mano a la Reina supuso una oportunidad para romper mi estereotipo.

Tú apoyas a Jeremy Corbyn. Si, tal como se predice, perdieran los laboristas, ¿volverías a votar de nuevo a Corbyn como líder?

Tendremos que ver cuál es la situación después de las elecciones, qué es lo que sale. Tengo la esperanza de que gane el laborismo, pero si no, puede ser una conmoción que Theresa May no logre la victoria arrolladora que han estado aclamando.

¿Vas a votar tácticamente?

No, ahora estoy afiliado al Partido. Votaré laborista. La gente debería decidir por su misma según el distrito electoral en el que vivan.

Te quejaste de que te citara mal el Times en el festival de libros de Edinburgo, diciendo que Corbyn era un “hombre del siglo XX” que no podía llegar al electorado….

Lo que intentaba decir es que estamos en el siglo XXI y era decepcionante que no hubiera nada acerca de la representación proporcional [y la autonomía regional] en el programa laborista.

¿Te decepcionó que el laborismo activara en el Parlamento el artículo 50 para el Brexit?

Me decepcionó el resultado del referéndum. Ya después, no sé qué otra cosa pueden hacer: el Partido ha de aceptar la voluntad democrática del pueblo.

El referéndum era consultivo…

Eso lo tendrían que haber escrito en un lado del autobus de campaña: “¿Quiere usted irse de Europa? Sólo le estamos consultando en esto, no se trata de un mandato”. Ya es un poco tarde. “Sólo le estaba consultando para tirar mi casa, no le estaba pidiendo que la tire usted”.

Actuaste en el scenario de Left Field justo después del resultado del referéndum, ¿qué tal fue?

Había cien mil personas en el campo, con la mayoría de ellos aturdidos y buscando diversión, pero decididos a unirse. Mi hijo [Jack], que me ha visto tocar muchas veces, dijo: “Guau, papá, nunca te he visto hacer eso”. Y yo le dije: “Hijo, ese no era yo. Yo no tiraba de ese bolo, iba solamente montado en él. La actuación tenía su propio impulso y yo trataba de guiarlo mientras iba disparado.

Te han acusado de ser de la “izquierda divina”; ¿es un intento de avergonzar a la gente por no sacar la cara por los demás?

La guerra contra la empatía, las acusaciones de corrección política, predicar virtudes, todo eso son intentos de detener a dos fuerzas que se acercan: la empatía y el activismo. Si juntamos la empatía y el activismo, lo que tenemos es la solidaridad, impulsora clave del cambio social. Como músico cuya moneda común es la empatía, es mi deber hacer que la gente salga sintiendo que no están solos, que recarguen su activismo, como esa noche del Brexit en Glastonbury.

¿Qué opinión tienes del presidente Trump?

Acabo de escribir una canción basada en una obra de Goya, tomándole prestado el título de El sueño de la razón produce monstruos. Creo que ahí es donde estamos en estos momentos.

Este año cumples 60; por dentro, ¿te sientes como el jovencito que se enardecía m viendo a The Clash?

En algunas cosas. Hice justo Later…para el libro, estaba tocando Paul Weller y mirarle fue como si tuviéramos otra vez 19 años. Me ponía tanto verle – ha seguido fiel a lo que cree – y estuvo realmente bien. Le mencioné que los dos tenemos todavía el mismo peinado, lo que para nuestra edad no está nada mal.

¿Te gustaría volver a tener 18 años de nuevo?

Me encantaría volver a empezar de nuevo, tenerlo todo delante de mí.

Le falta una dedicatoria a mi ejemplar para reseña de Roots, Radicals and Rockers. ¿Tiene ya una?

Sí, se la dedico a todos los críos a los que Lonnie Donegan inspiró para que cogieran una guitarra.

