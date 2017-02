Reino de España: ¡Ni una más! Las mujeres salen a la calle para defender sus vidas

Cinco mujeres fueron asesinadas la semana pasada en el Reino de España. Una lacra que no cesa, que crece, en especial por la inacción del gobierno y porque la justicia sigue dando alas a los violadores, maltratadores y asesinos. Valga como ejemplo el caso de Alicante, una grabación en la que se ve a un hombre golpeando brutalmente a su novia y el juez ha rebajado la pena de 2 años a 9 meses, según él porque no está demostrada que esa fuera la causa de la lesión cervical de la mujer. 16 mujeres han sido asesinadas en lo que llevamos de año, el peor registro en los últimos diez años.

En Madrid, en la Puerta del Sol, hace quince días que ocho mujeres iniciaron una huelga de hambre en protesta por esta situación.

Al principio, pasaron casi desapercibidas, pero cada día que pasa se están convirtiendo en un referente, en un punto de encuentro, para sumar fuerzas contra esta lucha imprescindible e inexcusable contra la violencia de género.

Para mostrar apoyo y solidaridad, se trasladó hasta Madrid una delegación de la Plataforma catalana contra las violencias de género, que leyeron el comunicado que reproducimos.



Estimadas compañeras de Velaluz,



Desde la Plataforma Unitària contra les violències de gènere de Catalunya os mandamos abrazos fraternales y ánimos en la lucha contra los asesinatos y maltrato machista que estáis llevando estos días.

Después de la manifestación multitudinaria del 7 de noviembre de 2015, el Estado no sólo no ha hecho nada de lo que pedíamos sino que cada día permite que se siga ejerciendo una violencia institucional contraria a todos los convenios internacionales como CEDAW o Estambul, contraria a los DDHH aceptados y reafirmados por la mayoría de países del mundo.

La mujer asesinada en Santa Perpetua de la Moguda es un claro ejemplo de no actuar con “la debida diligencia”. En el caso de Ángeles Carreño por el asesinato de su hija a manos de su agresor, el Estado no esta siguiendo el dictamen de CEDAW conforme deben indemnizar a la madre y revisar las actuaciones para que no vuelva a ocurrir; el Estado responde que actuaron correctamente, mientras que cada año son asesinadas más de 100 mujeres por sus agresores, asesinando también a hijos e hijas de mujeres agredidas.



Una vez más Rajoy y su gobierno culpa a las mujeres de no denunciar o pedir ayuda. La revictimizacion de las instituciones está a la orden del día.



Exigimos credibilidad para el relato de las mujeres en todos los ámbitos, jurídico, cuerpos de seguridad, servicios sociales y servicios específicos para la violencia machista.



Exigimos Formación a los profesionales. Es inadmisible que un juez insulte de puta a las mujeres en un juicio por ser madre soltera y no sea retirado de su carrera. O que un magistrado defienda públicamente que la ley 1/2004 es discriminatoria contra los hombres porque los asesinos son malos, no machistas, negando asi todo el trabajo de años para conseguir la libertad de las mujeres a vivir sin violencia.



Exigimos atención específica y eficiente, acompañamiento en todos los pasos que una mujer ha de hacer para salir de un proceso de violencia. ¡¡¡No más recortes!!!



Exigimos recursos para prevención. Porque es una violencia de la estructura social, de como nos socializamos, de como perduran las bases de una sociedad patriarcal donde la violencia contra las mujeres se naturaliza hasta considerarse normal . No es natural y lo podemos cambiar!!



Estamos con vosotras ¡¡NI UNA MAS!! Exigimos un cambio de políticas contra la violencia machista. No queremos palabras, queremos hechos.



¡BASTA DE AGRESIONES!