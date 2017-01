Sobre-explotación turística: Barcelona no está en venta

El pasado 21 de septiembre el colectivo Ciutat Vella No Està En Venda, miembro de la Assemblea de Barris per un Turisme Sostenible (ABTS), reservaba un piso turístico ilegal en el Barri Gòtic para denunciar desde dentro, mediática y legalmente, la expulsión de vecinas provocada por la proliferación de apartamentos turísticos en Barcelona. Las siete viviendas del edificio son propiedad de la misma persona, que los alquilaba ilegalmente a través de Airbnb a precios exorbitantes junto con cuatro de otro edificio en el Poble Nou y un piso más en el Born; en total, 12 viviendas menos.



El 26 de noviembre, diferentes colectivos de la ABTS llevaban a cabo la acción STOP #aBúsTurístic bloqueando simultáneamente, durante unos 30 minutos, autobuses turísticos en seis puntos de la ciudad (Gràcia, Passeig Colom, Plaça Espanya, Via Laietana, Sagrada Família y Vila Olímpica). El objetivo era en parte denunciar las nefastas condiciones laborales de las informadoras del autobús turístico como símbolo de las del sector en general, pero, sobre todo, expresar un rechazo claro al modelo turístico y económico de Barcelona: la necesidad de detener el abuso turístico.



El sábado 14 de enero, días después de la publicación del manifesto #NoEnsFaranFora ("No nos echarán") por el derecho a la vivienda y contra la destrucción del parque de vivienda por parte de alojamientos turísticos, la ABTS llevó a cabo la ocupación simbólica del vestíbulo de dos establecimientos concretos (el hotel Soho House Barcelona en Ciutat Vella por la mañana, el hostel Generator en Gràcia por la tarde).



Éstas son tan sólo tres de las acciones más recientes del año y medio de vida de la ABTS, que también ha servido para realizar un diagnóstico colectivo, barrio por barrio, del conflicto turismo masivo / vida cotidiana. Otras acciones y actividades que hemos llevado a cabo son la organización del 1r Fòrum Veïnal sobre Turisme, muchas otras movilizaciones concretas (hotel Rec Comtal, hotel Henkel, pisos turísticos en La Barceloneta o la Sagrada Família, etc.), la participación crítica en el proceso de redacción del PEUAT (Plan Especial Urbanístico de Alojamientos Turísticos) del Ayuntamiento de Barcelona y la posterior redacción y entrega de alegaciones al mismo, así como al Decreto de Turismo de la Generalitat, la teorización y debate del concepto de decrecimiento turístico, la colaboración con grupos afines en Venecia, Mallorca, Ibiza o Roma, etc.



La ABTS reúne a una treintena larga de colectivos y entidades de barrio de buena parte de Barcelona, sobre todo la más turistizada, pero también otras zonas que están viendo llegar el problema y no quieren replicar errores históricos. Esta coordinación se da a partir de la percepción compartida desde tiempo atrás -pero no cristalizada antes- de que un problema como el modelo de ciudad no puede ser atacado eficazmente desde el ámbito de barrio sino de manera conjunta y coordinada desde los barrios.



A partir de un diagnóstico global de saturación turística en diferentes frentes (alojamiento turístico, espacio público, movilidad, contaminación y residuos, además de monocultivo turístico y banalización de la ciudad), y vista la facilidad de la industria para apropiarse de otros términos, probablemente bienintencionados, como turismo sostenible o responsable, se propone este otro de decrecimiento turístico. Frente al carácter subjetivo y cualitativo del primero, «decrecimiento» indica un carácter inequívocamente objetivo y cuantitativo: es necesario reducir las cifras de turismo (pernoctaciones, cruceros, vuelos, etc.).



Hay que conocer algunos datos para darse cuenta de la importancia y gravedad de este problema. En el 2016, 32 millones de turistas visitaron Barcelona, dieciséis veces más que su población. Unos 8 ó 9 millones pernoctaron en alojamientos turísticos legales, casi otros tantos en ilegales, el resto eran "excursionistas" (visitas de día sin pernoctación, desde cruceristas hasta turistas hospedados en otros núcleos que se acercan en tren o por carretera a pasar la jornada). En Ciutat Vella prácticamente uno de cada diez hogares está ofertado como apartamento turístico. En el Gòtic es del 16,8%. Entre la presión turística y la especulación, Ciutat Vella pierde 107 habitantes cada mes. Del 2008 al 2015, se duplicaron el número de plazas turísticas, de unas 70.000 a 148.000, sin contar las ilegales o no controladas. En el mismo periodo el paro pasó del 6,5% al 18,2%. Por cada 4 plazas de vivienda de uso turístico hay 2,6 ilegales. [Informe sobre turismo y desplazamiento de población]



El objetivo no es tanto desmantelar el sector turístico, ya que dado el actual monocultivo los resultados socio-económicos podrían ser desastrosos, como retomar el fomento de otras economías mucho más sostenibles socio-ambientalmente largo tiempo abandonadas y que deberían desplazar esta «industria sucia» que es el turismo.



Para conseguir este objetivo, la ABTS se ha impuesto durante los próximos meses la tarea de organizar diferentes jornadas y eventos en torno al decrecimiento turístico, continuando con la labor iniciada el pasado mes de octubre en la Feria de Economía Social y Solidaria de Catalunya.



Pero queda muy claro que estos espacios de reflexión, debate y propuesta son apenas una de las patas de tal proyecto de transformación. Las estructuras político-económicas son demasiado pesadas, autistas y cabezotas para modificar su rumbo «sólo» por el camino de la razón (esta es una batalla que, de hecho, la población de Barcelona estamos ganando progresivamente).



Hará falta por tanto mantener la movilización en la calle en éste y otros asuntos, algunos relacionados directamente y otros no. Por poner un ejemplo, estos días el Ayuntamiento aprueba el mencionado plan de alojamientos turísticos, tan necesario como insuficiente. Insuficiente porque, por un lado, el acuerdo a que se ha llegado sigue permitiendo nuevas plazas turísticas en ciertos barrios de la ciudad que los llevará a replicar las dinámicas de expulsión ya conocidas en el centro, mientras ese crecimiento de plazas continuará agravando las duras afectaciones a nivel de espacio público o movilidad en las zonas más turistizadas, independientemente de dónde duerma estos turistas adicionales.



El sábado 28 de enero de 2017, las barcelonesas y los barceloneses volvimos a la Rambla en una ocupación simbólica (#OcupemLesRambles) de la que fue la arteria popular de la ciudad por excelencia y es hoy en día un espacio exclusivo del turismo. Fue un extraño placer ver la Rambla tan llena como de costumbre, pero no de turistas consumiendo ciudad a toda velocidad y sin interacción con el medio, sino de una alegre masa de vecinas y vecinos que, en un claro y necesario ejercicio de autoafirmación, celebraban y reivindicaban una ciudad para la gente, una Barcelona para quien vive en ella y no para quien vive de ella. No olvidemos que más que un conflicto entre vecinos y turistas, vivimos y visibilizamos un conflicto entre interés público (la gente) y el interés privado (los lobbies turísticos y élites económicas)



De modo que seguiremos luchando por el decrecimiento turístico en la calle, en los lugares de encuentro y discusión y, cuando haga falta, ante la institución.