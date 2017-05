Tercera semana de la huelga de hambre de los prisioneros palestinos

En sus últimas dos ediciones (1 y 2), Sin Permiso ha informado de la huelga de hambre iniciada el 17 de abril por más de 1.200 presos de seguridad palestinos en las cárceles de Israel. Aislados e incomunicados, sin acceso hasta esta semana a sus abogados, las noticias sobre su situación son muy escasas. El Gobierno israelí se niega a cualquier tipo de negociación colectiva, pero se comunica con algunos de los presos portavoces de los huelguistas. Mientras tanto, se mantienen los actos de solidaridad y las manifestaciones tanto en Cisjordania y Gaza como en Israel y en otros lugares del mundo. La visita del presidente de la Autoridad Palestina, Abbas, a EE UU y la elección de Haniya como nuevo líder de Hamas esta semana ha situado momentáneamente a la huelga de hambre en un segundo plano, cuando entra en su tercera y decisiva semana, cuando algunos de los prisioneros palestinos vean deteriorada gravemente su salud. Los textos que publicamos se refieren a la actitud del gobierno Netanyahu en relación al derecho de acceso a un abogado en todo momento de los presos palestinos y a las instrucciones sobre la alimentación forzada de los huelguistas de hambre del Ministerio de Sanidad israelí. No hay que decir que la solidaridad efectiva con los presos de seguridad palestinos es más urgente que nunca. SP

Israel niega el acceso a la abogada de Barghouti si no abandona la defensa de otros presos palestinos en huelga de hambre

Jack Khoury

La abogado Abeer Baker dice que el Servicio de Prisiones israelí tiene miedo de que el co-líder de la huelga de hambre en las cárceles de Israel la utilice para pasar mensajes a otros prisioneros palestinos

El Servicio de Prisiones de Israel (IPS) sólo permitirá que la abogada del preso palestino Marwan Barghouti se entreviste con su cliente si se compromete a no representar a ningún otro preso que participe en la actual huelga de hambre. Abeer Baker dice que el IPS tiene miedo de que Barghouti intente enviar mensajes a otros prisioneros a través suya.

Barghouti es uno de los líderes de la huelga de hambre que comenzaron el 17 de abril unos 1.200 prisioneros de seguridad palestinos, en su mayoría miembros de Fatah. Exigen una serie de reivindicaciones básicas, incluyendo más teléfonos públicos en los bloques de celdas de la prisión y más visitas de sus familia.

Baker solicitó una entrevista con Barghouti, sobre la base del dictamen del Tribunal Supremo de Justicia el pasado miércoles, que obligó al gobierno israelí a restablecer los derechos de visita de los abogados de los presos palestinos en huelga de hambre.

Baker, pidió ver a Barghouti en la prisión de Kishon, cerca de Haifa, donde ha estado recluido en régimen de aislamiento durante más de dos semanas. Le sorprendió la exigencia del IPS de condicionar su visita a que no represente a ningún otro preso en huelga de hambre.

Baker, lo califico de “una decisión radical que viola la libertad de representación de los abogados, sin ninguna autorización legal”.

Otro líder de la huelga, Kareem Younis, dijo el jueves que no hubo negociaciones serias con los huelguistas de hambre hasta esta semana. Kareem habla a través de su abogado y hermano, Tamim Younis.

Los huelguistas de hambre esperan más novedades en los próximos días cuando la huelga de hambre se intensifique. Tamim Younis dijo que los presos están muy interesados ​​en la opinión pública palestina y en qué medida va a presionar a las autoridades israelíes.

“Kareem aseguró que los prisioneros no va a terminar la huelga de hambre hasta que satisfagan sus reivindicaciones”, añadió Tamim Younis.

También se sumaron el jueves a la huelga del hambre varios prisioneros de seguridad palestinos que no son miembros de Fatah, entre ellos el secretario general del Frente Popular para la Liberación de Palestina, Ahmad Saadat, y varios prisioneros de Hamas de alto nivel, incluyendo Hassan Salameh .

http://www.haaretz.com/israel-news/.premium-1.787542

Israel obliga a los médicos que se niegan a alimentar por la fuerza a los presos en huelga de hambre a encontrar a sus propios sustitutos

Ido Efrati

Un funcionario de la Asociación Médica de Israel dice que la orden del Ministerio de Salud es inadecuada y no habitual en otras áreas de la ética médica

Los médicos que se niegan a alimentar por la fuerza a los prisioneros de seguridad palestinos cuyas vidas están en peligro debe encontrar a otro médico dispuesto a tratar a los pacientes, ordenó el Ministerio de Salud israelí.

Más de 1.000 prisioneros de seguridad palestinos en las cárceles israelíes, en su mayoría miembros de Fatah liderado por Marwan Barghouti, iniciaron una huelga de hambre el 17 de abril, exigiendo mas derechos, y aún continúan con su huelga.

En una carta distribuida a los hospitales israelíes el miércoles, el Ministerio de Salud actualiza las normas y procedimientos relacionados con la huelga de hambre como parte de los preparativos para el tratamiento de los presos en huelga, cientos de los cuales se niegan a comer.

La nueva instrucción se añade al final de una carta, señalando que los médicos que piensen que el paciente requiere tratamiento, pero no estén dispuestos a llevarlo a cabo contra la voluntad del paciente - incluso si la Asociación Médica de Israel ha decidido que se permite al médico administrar dicho tratamiento - debe transferir inmediatamente el paciente a otro médico, de la misma cualificación, que esté dispuesto a llevar a cabo el tratamiento. El médico debe informar inmediatamente a su supervisor profesional y a la dirección del hospital, según la carta.

Las nuevas directrices han dado lugar a una gran cantidad de críticas por parte del IMA. La Dr. Tami Karni, presidenta de la Junta de Ética del IMA, asegura que delegar la responsabilidad de encontrar un médico de reemplazo en el médico que se niegue a llevar a cabo dicho tratamiento es inadecuado y no habitual en otras áreas de la ética médica.

En el pasado, el IMA se ha opuesto firmemente a permitir que los médicos participen en este tipo de tratamientos, incluyendo la alimentación forzada, e incluso ha solicitado al Tribunal Supremo de Justicia que se pronuncie en contra de una ley que permite la alimentación forzada de los presos en huelga de hambre. El Tribunal Supremo, sin embargo, dictaminó en 2016 que la ley es constitucional.

El tratamiento de los presos en huelga de hambre se considera particularmente sensible en el sistema médico y en el Ministerio de Salud. Altos funcionarios del Ministerio y de los hospitales han hecho un gran esfuerzo en los últimos años para evitar cualquier acción que pudiera interpretarse como una violación de la ética médica y de los derechos humanos, o de carácter político.

En los últimos años, el sistema de salud ha tenido que hacer frente a una serie de huelguistas de hambre cuyas condiciones médicas se deterioraron gravemente. Al final, fueron mantenidos con vida sin ninguna acción médica en contra de su voluntad, porque habían llegado a un acuerdo con el gobierno o habían recibido tratamiento médico específico en un marco de confianza con el personal médico.

El Dr. Sigal Liverant, el jefe del departamento de medicina general en el Ministerio, dijo a los hospitales que lo mejor es establecer un equipo de tratamiento ético para convencer a los huelguistas de hambre a través del diálogo de que reciban alimentos y tratamiento. Tal medida podría evitar que los comités de ética en los hospitales tengan que intervenir.

Los comités de ética de los hospitales tiene derecho a decidir si se debe forzar a un paciente a recibir tratamiento, incluidos los huelguistas de hambre. En 2015, una modificación de las normas de prisión entró en vigor, permitiendo que el presidente de un tribunal de distrito o su suplente puedan ordenar un tratamiento médico a los presos en huelga de hambre en contra de su voluntad.

Las nuevas regulaciones permiten la intervención médica en el caso de los huelguistas de hambre cuando el paciente no pone objeciones al tratamiento; cuando ya no se niegan al tratamiento; en situaciones en las que el paciente no puede expresar acuerdo o rechazo, como cuando están confusos o inconscientes, etc; en emergencias médicas que suponen un peligro inmediato para la vida del paciente, o el peligro de discapacidad irreversible. La reanimación, cuando sea necesario para evitar la muerte, cumple con todas las normas aceptadas de la ética médica, escribió Liverant. No existe ningún obstáculo ético para llevar a cabo exámenes médicos, con el consentimiento del paciente o del comité de ética.

Karni añadió que el IMA no ha cambiado su posición sobre este asunto de ninguna manera. Actualmente, cuando un paciente pierde su capacidad para expresar sus deseos, los médicos actúan en su nombre para evitar su muerte. "Hasta ahora, los médicos no han actuado en contra de las normas éticas, y creo que esto es lo que va a pasar esta vez también," dijo Karni.

http://www.haaretz.com/israel-news/.premium-1.787483