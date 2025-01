Crisis ecológica: la ilusión de desvincularse del crecimiento

En la década que ha transcurrido desde que se hizo imposible negar la realidad concreta de la crisis ecológica, una idea se ha convertido en la ideología central del pensamiento económico dominante: el desacoplamiento. La idea es sencilla: hay que perseguir el crecimiento económico, medido por el producto interior bruto (PIB), reduciendo al mismo tiempo el uso de recursos naturales y recortando las emisiones de gases de efecto invernadero, principalmente de dióxido de carbono. De este modo, crecimiento y ecología podrían conciliarse.

La disociación es implícita o explícitamente el objetivo de acuerdos internacionales como el Acuerdo de París sobre el Clima de 2015, pero también de grandes organizaciones como el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), el Banco Mundial y el Foro Económico Mundial (FEM). También está en el centro de la estrategia Green Deal de la Unión Europea. La mayor parte de la acción pública en materia de medio ambiente se basa ahora en esta idea.

La fuerza del argumento de la desvinculación es triple.

En primer lugar, es una idea atractiva porque es profundamente conservadora. Ofrece la promesa de resolver la crisis ecológica en el marco de un statu quo social y económico en el que el crecimiento económico sigue siendo central y los estilos de vida sólo cambian marginalmente. Es, por tanto, una forma de reivindicar la conciencia ecológica manteniendo intacta la organización social.

El desacoplamiento también permite proclamarse progresista. El "crecimiento verde" que defiende es en realidad la evolución normal del capitalismo, cuya capacidad de adaptación se considera inalterable. La dirección de la historia conduciría por tanto al desacoplamiento, tanto por los cambios en la forma de producir valor mediante la terciarización, como veremos más adelante, como por los cambios tecnológicos que permitiría el sistema económico. Por tanto, el desacoplamiento es también una forma de tecnosolucionismo que confía ciegamente en el uso capitalista de la ciencia. Aquí, el conservadurismo social se esconde detrás de un pseudocientifismo progresista. Políticamente, esta mutación tiene una fuerza formidable que permite considerar el desacoplamiento como el campo de los "ilustrados": se trata de "confiar en la razón".

La última fuerza del desacoplamiento es su generalización. En otras palabras, su capacidad de utilizar casos de desacoplamiento cuidadosamente seleccionados para demostrar su viabilidad a nivel global. Este trabajo sobre los datos también demostraría que el desacoplamiento es una realidad y no una quimera.



Tendencias de la huella material, el PIB y las emisiones de CO2 a escala mundial. Agencia Europea de Medio Ambiente, 2020.

De hecho, en los últimos diez años aproximadamente, los ejemplos de disociación de las emisiones de CO2 y el crecimiento económico se han multiplicado y son innegables. La economía dominante ha aprovechado estos hechos para demostrar la viabilidad de la disociación y la posibilidad de su generalización. No faltan trabajos en este sentido, que se han convertido en ejercicios esenciales para cualquier macroeconomista al uso.

Por ejemplo, esta nota del banco holandés ABN-Amro , elegida entre cientos de otras y fechada en febrero de 2023, presenta estos desacoplamientos simples en varios países avanzados y concluye: "La reducción de las emisiones de carbono no tiene por qué ir acompañada de una caída del crecimiento económico".

Así pues, si los países emergentes no se desacoplan, es porque no se están desarrollando y falta financiación para inversiones "verdes". Si esta financiación llega, la disociación generalizada será posible.

La solución a la crisis ecológica se convierte entonces en un simple problema financiero. Toda la batalla ecológica se reduciría a proporcionar los recursos financieros y sociales para desacoplar la economía de quienes defienden una economía que sigue basada en el carbono y consume recursos naturales, y de quienes están a favor del declive. Además, estos últimos son presentados ahora claramente por las élites económicas y sociales como sus principales enemigos.

El carácter tácito del desacoplamiento

Como señala Éloi Laurent, economista crítico con el crecimiento y autor de Sortir de la croissance (Les liens qui libèrent, Poche +, 2021) y Économie pour le XXIe siècle (La Découverte, 2023), el origen de la idea de desacoplamiento se encuentra en una teoría construida en los años noventa, sobre todo en el Banco Mundial, en torno a la "curva medioambiental de Kuznets".

La curva original ideada por el economista estadounidense Simon Kuznets en los años 50 establecía una "curva de campana" entre desigualdad y crecimiento. En las primeras etapas del crecimiento, la desigualdad aumentaba, y luego, llegado a cierto punto, el crecimiento producía un descenso de la desigualdad.

Este patrón se ha aplicado a la cuestión de los daños medioambientales. En las primeras fases del desarrollo, los daños aumentan, luego, en una determinada etapa, el crecimiento aumenta y los daños disminuyen. "De ahí viene toda la idea del desacoplamiento, porque este segundo segmento descendente de la curva promete que podemos ser cada vez más ricos siendo cada vez más virtuosos ecológicamente", explica Éloi Laurent.

El problema es que los fundamentos de la curva de desigualdad original de Kuznets ya son cuestionables, y los de la curva medioambiental lo son aún más. En primer lugar, hay que saber de qué fenómeno estamos hablando. Existen varios tipos de desacoplamiento y varias formas de calcular este fenómeno.

La primera distinción es entre desacoplamiento relativo y absoluto. El desacoplamiento relativo describe un crecimiento del PIB más rápido que el crecimiento del uso de los recursos o de las emisiones de CO2. En otras palabras, si bien es cierto que se necesitan menos recursos por unidad de crecimiento del PIB, este último sigue requiriendo un aumento del uso de recursos o de las emisiones de CO2.

La disociación absoluta, por su parte, describe una situación en la que el PIB sigue creciendo y el uso de recursos o las emisiones de CO2 disminuyen. En este caso, el crecimiento va acompañado de una reducción absoluta de su peso ecológico.

Luego está la cuestión de la realidad de las emisiones generadas por una economía. Con la globalización, gran parte de la producción industrial que consume recursos y emite CO2 en los llamados países avanzados se ha trasladado a países con bajos costes laborales. Lógicamente, esto reduce la relación entre el crecimiento del PIB y las emisiones de CO2 en estos países, sin reducir el nivel real de emisiones. Por tanto, más que la producción, lo que tiene sentido es el enfoque del consumo o de la huella de carbono.





Evolución de la huella material total (PM), el PIB y el consumo interno de materiales (CIM). Hickel y Kallis, 2019.

Por no mencionar el hecho de que la globalización ha generalizado el modo de desarrollo capitalista y, en consecuencia, ha aumentado las necesidades energéticas "internas" de las economías emergentes para sus propias necesidades y desarrollo. Por tanto, se subestima el coste ecológico de la deslocalización.

Y hay un último problema: la crisis ecológica no es sólo una crisis vinculada a las emisiones de CO2 o al calentamiento global, es una crisis global de los recursos, los ecosistemas y la biodiversidad. Y sin embargo, las medidas utilizadas para reducir las emisiones de CO2 consumen a menudo otros recursos y métodos ecológicamente cuestionables o peligrosos. Este fenómeno es obviamente muy complejo de cuantificar, pero no por ello es menos real. La deforestación o la extracción de tierras raras no son "soluciones" a la crisis, sino desplazamientos del problema.

En general, una de las principales cosas que no se dicen sobre el desacoplamiento reside en la cuestión del desplazamiento ("shift")que se oculta mediante una cuidadosa elección de datos que apenas refleja la naturaleza de la crisis ecológica.

Así pues, todos los debates en torno a la desvinculación son ante todo debates sobre estas definiciones y la utilización de los criterios. Éloi Laurent recuerda que "las Naciones Unidas sólo tienen en cuenta las emisiones de CO2 a nivel de la producción", a pesar de que, añade, para un país como Francia, "la diferencia entre el enfoque de la producción y el del consumo ronda el 40%".

La realidad de la disociación

Detrás de la avalancha de gráficos que supuestamente demuestran la existencia del desacoplamiento, la realidad es que es limitado, a menudo temporal e insuficiente. Un estudio de 2018 realizado por varios investigadores de la Universidad vasca de Bilbao intentó medir el alcance del fenómeno teniendo en cuenta las huellas de carbono del crecimiento del PIB en 126 países durante un periodo de catorce años (de 2000 a 2014). Sus resultados muestran que 93 países no experimentaron desacoplamiento alguno durante este periodo, mientras que 27 experimentaron un desacoplamiento absoluto.

Pero los detalles del estudio reducen aún más la relevancia de la historia de la desvinculación. La inclusión de la huella de carbono ha dado lugar a una importante revisión a la baja de las estimaciones anteriores sobre la desvinculación: el número de países que experimentaron una desvinculación absoluta ha descendido de 40 a 27. Además, 80 países experimentaron sólo una desvinculación temporal.

Además, 80 países experimentaron sólo una desvinculación temporal durante el periodo y vieron cómo su huella de carbono aumentaba con el crecimiento. Por último, según estos investigadores, la mayoría de los países que se han desacoplado son países con un bajo desarrollo humano. Según este estudio, sólo seis países lograron una desvinculación absoluta durante el periodo, con un índice de desarrollo humano superior a 0,8. Este resultado pone en entredicho la famosa "curva medioambiental de Kuznets", según la cual la disociación está ligada al estado de la economía y a un simple problema de financiación.

La situación no es mucho